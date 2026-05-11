В Североморске дан старт российско-белорусской экспедиции «Код непокорённых»

Участников патриотической акции на митинге, который прошёл на Приморской площади флотской столицы, тепло приветствовали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор РФ Лариса Круглова, представители Северного флота, федеральных министерств и ведомств, Донецкой Народной Республики, общественных организаций России и Республики Беларусь.

Патриотическая экспедиция «Код непокорённых - 2026» - совместный проект молодёжных активистов России и Беларуси, направленный на сохранение исторической памяти и развитие сотрудничества между регионами двух стран. Участники проекта - молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет - представители общественных организаций, волонтёры, студенты и молодые специалисты.

Экспедиция проходит с 9 по 19 мая и объединяет 100 молодых участников из России и Беларуси — студентов, волонтёров, лидеров общественных организаций и молодых специалистов.



Обращаясь к участникам митинга, Андрей Чибис подчеркнул особую роль Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и важность сохранения исторической памяти.



«Каждый боец, каждый труженик тыла, каждый уголок нашей общей советской Родины внёс огромный вклад в Великую Победу. Если говорить о Кольском полуострове, то перед немецкими войсками стояла задача в считанные дни захватить Мурманск — незамерзающий глубоководный порт, имеющий стратегическое значение. Но бойцы армии, пограничники, моряки Северного флота, Полярная дивизия, ополченцы — все они встали на пути фашистов настоящей каменной стеной», — отметил Андрей Чибис.



Глава региона также подчеркнул преемственность поколений и связь подвига героев Великой Отечественной войны с современными защитниками страны.



«В нас заложен общий код народа-победителя. И его необходимо передавать следующим поколениям. В 90-е и начале 2000-х годов часто звучал вопрос: способны ли современные поколения на такой же подвиг? И сегодня мы видим — способны. Мужеством, стойкостью и героизмом наши бойцы выполняют задачи специальной военной операции. И мы понимаем: победа будет за нами», — сказал губернатор.

В своём выступлении Сергей Дубовой особо подчеркнул важность сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

- На защиту Заполярья тогда плечом к плечу встали представители самых разных народов и национальностей. Они вместе сражались, помогая друг другу, и именно это позволило нам выстоять и одолеть сильного врага, - отметил парламентарий. - Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами, как никогда важно помнить уроки прошлого. Мы видим, как легко разрушить то, что создавалось десятилетиями и столетиями, как быстро могут вспыхнуть конфликты там, где ослабевает историческая память и взаимное уважение. Наша общая задача - не допустить этого.

Участники митинга почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню у подножия памятника «Героям североморцам - защитникам Советского Заполярья».

В 2026 году маршрут экспедиции начинается в Мурманской области и пройдёт через Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск, завершившись в Минске. В рамках экспедиции предусмотрены посещения памятных мест и музеев, встречи с ветеранами и общественными деятелями, образовательные дискуссии, культурные и спортивные мероприятия, а также проектная работа по популяризации музеев среди молодёжи.

