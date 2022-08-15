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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.22 16:00

В Североморске детские сады и школы готовы к началу нового учебного года

15 августа заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, руководитель профсоюза системы образования флотской столицы Алла Петросян, начальник МБУ «КХЭО» Леонид Рындя и ведущий специалист Управления образования Ирина Бальон продолжили проверку готовности муниципальных учреждений образования к новому учебному году.

Сегодня объём и качество выполненных работ были проверены в двух детских садах и двух школах посёлков Малое Сафоново и Сафоново. В центре внимания было выполнение обязательного перечня работ и их качество.

Силами сотрудников детских садов выполнен большой объём работ по косметическому ремонту помещений, обустройству прилегающей территории. В посёлке Малое Сафоново приятное впечатление у членов комиссии оставил детский сад №10, который в полной мере готов к приёму детей. Здесь силами персонала детского сада высажены клумбы с цветами, ухожена территория.

В посёлке Сафоново члены комиссии проверили готовность к приёму юных северян детского сада №6. Кроме обязательного перечня работ здесь установлено дополнительное освещение по периметру территории детского сада, появилось светодиодное освещение в группах, установлены новые входные ворота и видеодомофон с выходом на каждую детсадовскую группу. А ещё родителями детишек и персонала ведётся сбор детских книг для детских дошкольных учреждений ДНР и ЛНР.

В средней школе №2 в 2023 году будет выполнен капитальный ремонт фасада и кровли. Но, несмотря на предстоящий капремонт, внутри помещений выполнен косметический ремонт.

Члены комиссии по итогам рабочей проверки пришли к выводу, что все детские сады и школы готовы к началу нового учебного года.

 

 

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