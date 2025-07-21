В Североморске дорожная кампания в рамках реновации ЗАТО в активной стадии

В настоящее время работы ведутся на всех запланированных объектах. Например, на улице Советская - одной из центральных магистралей флотской столицы, предусмотрены работы по замене асфальтового покрытия, тротуаров и установка новых опор наружного освещения.

Сейчас подрядная организация ведёт работы по устройству новой ливневой канализации.

На проезде от дома №3 по улице Комсомольской до дома №7 по улице Флотских Строителей уже демонтировано старое асфальтовое покрытие и установлены новые бортовые камни, кроме этого, специалисты смонтировали 15 новых опор для уличных фонарей.

Также ведутся работы на улицах Северная Застава и Генерала Фулика. Более половины запланированных работ выполнено. Здесь, как и на других участках, не только меняют асфальтобетонное покрытие, но и расширяют проезжую часть, обустраивают тротуары и меняют опоры освещения.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18367-letnyaya-dorozhnaya-kampaniya-prodolzhaetsya/