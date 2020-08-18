В Североморске досрочно завершён капитальный ремонт тепловых труб

В Североморске полностью выполнены работы по замене одного километра тепловых труб в районе улиц Сивко и Сгибнева. Износ данного участка магистральной теплотрассы, находящегося в эксплуатации с 1976 года, составлял более 90%.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заместитель губернатора Юрий Сердечкин вчера посетил котельную № 2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» и лично убедился в готовности объекта к предстоящему отопительному периоду.

«Важный проект для флотской столицы, который реализован успешно и раньше установленного срока. Все работы по укладке новой теплотрассы завершены, проведены гидравлические испытания, до 1 сентября останется лишь выполнить работы по благоустройству территории. Мы ожидаем, что с сегодняшнего дня начнется постепенная подача горячей воды в многоквартирные дома», – прокомментировал Юрий Сердечкин.

В 2020 году на этом участке теплотрассы произошло несколько аварийных отключений, в результате которых без теплоснабжения и горячей воды оставались жители 49 многоквартирных домов и 15 социально значимых объектов. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в конце июня рабочие приступили к капитальному ремонту тепловой сети. Из областного и местного бюджетов на реализацию проекта по модернизации системы теплоснабжения в Североморске было направлено более 80 млн рублей.

Ещё один объект, находящийся на особом контроле вице-губернатора и регионального министерства энергетики и ЖКХ – котельная в Росляково, где в этом году выполняются работы по установке новой дымовой трубы.

Подготовительные мероприятия полностью завершены, подрядчик приступил к монтажным работам. Конструкция будет собрана в несколько этапов, высота трубы составит 60 метров . Предварительно все элементы обшиваются теплоизоляцией и оцинкованной сталью. Установка деталей производится при помощи подъемных кранов. Срок завершения работ – до 25 августа.

«На этом объекте активными темпами ведутся сложные с технической точки зрения работы, но отставаний от графика на сегодняшний день нет. Котельная в Росляково – одна из почти 130, расположенных в Мурманской области, которая также должна быть на 100% готова к началу отопительного сезона, не позднее 1 сентября», – сказал Юрий Сердечкин.