Мурманская область. Арктика (16+)07.07.21 15:00
В Североморске готовится к открытию модельная библиотека
Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова посетила Центральную детскую библиотеку им. Сергея Михалкова Североморской централизованной библиотечной системы. В сентябре этого года библиотека примет своих читателей в уже в статусе модельной.
Модернизация выполнена на 90%. Завершены ремонтные работы, расставлена новая мебель, завершается монтаж современного библиотечного оборудования. Преобразования происходят в рамках нацпроекта «Культура».
В сентябре этого года библиотека примет своих читателей в обновленном виде.
В рамках национального проекта «Культура» в Мурманской области в 2019-2020 году открыто 7 модельных библиотек. Завершается подготовка к открытию еще двух – в Североморске и в Оленегорске.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-
Последние комментарии
Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка сохраняли стабильность-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 79 копеек, евро вырос почти на 56 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)На борьбу с загрязнением воздуха регионы смогут получить дополнительное финансирование