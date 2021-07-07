В Североморске готовится к открытию модельная библиотека

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова посетила Центральную детскую библиотеку им. Сергея Михалкова Североморской централизованной библиотечной системы. В сентябре этого года библиотека примет своих читателей в уже в статусе модельной.

Модернизация выполнена на 90%. Завершены ремонтные работы, расставлена новая мебель, завершается монтаж современного библиотечного оборудования. Преобразования происходят в рамках нацпроекта «Культура».

В сентябре этого года библиотека примет своих читателей в обновленном виде.

В рамках национального проекта «Культура» в Мурманской области в 2019-2020 году открыто 7 модельных библиотек. Завершается подготовка к открытию еще двух – в Североморске и в Оленегорске.