В Североморске готовы к эксплуатации первые четыре крытые контейнерные площадки под ТКО

- Муниципалитет свои контейнерные площадки, первые четыре объекта на Гаджиева, 4, 8, 9 и Кирова, 3, полностью переоборудовал. Преимуществ много. Теперь контейнеры стоят под навесом – это значит, что они закрыты от снега, территорию будет проще убирать в зимнее время. Здесь предусмотрен отсек с закрывающейся дверью для крупногабаритных отходов. Площадка заасфальтирована, имеет ровное покрытие и находится на одном уровне с дорогой, поэтому гораздо проще эксплуатировать новые контейнеры, - рассказал директор компании «Севстрой» Евгений Затона.

На современную систему сбора и транспортировки ТКО Североморск перешёл в начале прошлой недели. На линию вышла новая техника - мусоровоз с порталом фронтальной загрузки. В городе были оборудованы первые 37 контейнерных площадок с пластиковыми баками. На этой неделе к ним добавились ещё 4 муниципальные площадки.

- Подобные площадки будут оборудованы и в других районах города. Насколько они удобны в эксплуатации, покажет время, в том числе и предстоящая зима. Но я уверен, что мы идём в правильном направлении. Хотелось бы, чтобы жители бережнее относились к тому, что сделано. Нужно привыкать к цивилизованной системе обращения с отходами – выбрасывать мусор в баки, а не ставить его рядом с ними, - подчеркнул председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев.

- Мы мониторим в городе ситуацию, чтобы понимать, на каких контейнерных площадках нужно добавить баки, а где увеличить количество вывозов. Есть адреса, где жители, действительно, предпочитают оставлять мусор на земле. По сути, все работа по модернизации системы обращения с ТКО сводится на нет - мусор разносится птицами, разлетается по площадке. Мы надеемся, что горожане проявят сознательность. Новые контейнерные баки оборудованы двумя крышками – маленькая практически всегда открыта. Пожалуйста, бросайте мусор в контейнеры, - обратился к североморцам управляющий делами администрации ЗАТО Олег Прасов.