В Североморске и Кандалакше реконструируют объекты водопроводно-канализационного хозяйства

Мурманская область заключила соглашение с Фондом развития территорий на софинансирование работ по программе модернизации коммунальной инфраструктуры региона. В частности, федеральные средства пойдут на реконструкцию участков магистрального водовода по улицам Заводская и Восточная в Североморске.

Также в ближайшее время планируется заключение соглашения на обеспечение работ на канализационном коллекторе в Кандалакше.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в рамках программы продолжаются мероприятия по подключению канализационной системы поселка Шонгуй к системе водоотведения Кильдинстроя с дальнейшим подключением к очистным сооружениям канализации посёлка Молочного.