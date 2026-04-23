В Североморске и Кандалакше стартовала дорожная кампания

В Североморске стартовала дорожная кампания. В этом году в рамках программ реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, работы ведутся на улице Флотских Строителей. В процессе ремонта будет обновлено более 5,5 тысячи кв. метров дорожного полотна проезжей части. Подрядная организация уже приступила к демонтажным работам.

В Кандалакше дорожные работы ведутся в рамках народной программы «На Севере – жить!». На улице Чкалова у домов №41 и №43 дорожники приступили к снятию старого покрытия тротуара и разборке бордюра.

Также в Кандалакшском округе в этом году будет выполнен ремонт на 19 участках автомобильных дорог: из них 13 – в Кандалакше, 2 – в Лувеньге, 1 – в Нивском и 3 – в Зеленоборском.

