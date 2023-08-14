В Североморске идёт ремонт дорог в рамках плана «На Севере — жить»

В этом году в рамках стратегического плана «На Севере — жить» в Североморске комплексно ремонтируются сразу несколько участков автомобильных дорог. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова посетила ЗАТО г.Североморск c рабочим визитом.

Некоторые улицы уже заметно преобразились, а на некоторых – ремонт в активной фазе.

Так, на улице Душенова (от Мурманского шоссе до ул. Душенова, 28, улица Пикуля) выполнены работы по укладке асфальта проезжей части и тротуаров, забетонированы закладные детали под освещение. Монтаж освещения планируется начать со следующей недели. Продолжаются работы по устройству прикромочного лотка для отвода воды.

Завершены работы и на площади Северная Застава. Данный перекресток является ключевым в ЗАТО г. Североморск и связывает нижнюю часть города с верхней.

На улице Вице-адмирала Падорина (от ул. Советская до ул. Комсомольская) началась укладка выравнивающего слоя асфальта, установлены и забетонированы бортовые камни, выполнена подготовка под асфальтирование тротуаров и проезжей части. Обустроен заездной карман для автобусов, который ранее отсутствовал, расширена парковочная зона возле военной поликлиники №83 и территории ОГИБДД.

На улице Советской выполнены работы по снятию покрытия и дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия.

Активно продолжается работа и на других улицах.

На улице Саши Ковалева (от ул. Душенова до ул. Сизова, 2) дорожное полотно полностью подготовлено под асфальтирование. Проезд важен для жителей, он ведет к школе №7.

На улице Комсомольская (от ул. Вице-адмирала Падорина до ул. Флотских Строителей) установлены и забетонированы бортовые камни, выполнена подготовка под асфальтирование проезжей части и подрядчик начал работы по укладке выравнивающего слоя асфальта. Данный проезд ведёт к Центральной районной больнице ЗАТО г. Североморск.

На участке дороги (от ул. Падорина, 21 до ул. Инженерная, 7), которая является единственным сообщением с густозаселённым микрорайоном улицы Инженерной выполнены работы по подготовке под асфальтирование тротуаров и проезжей части, установлены и забетонированы бортовые камни.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйство Мурманской области, уже совсем скоро родители поведут малышей в детский сад №12 по обновленной улице Северная. Дорожники полностью подготовили полотно под асфальтирование и ведут работы по регулировке крышек колодцев.

Фото: https://gov-murman.ru