В Североморске из-за отсутствия полицейских патрулей в точках скопления молодёжи имеют место акты вандализма

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщало, что сегодня состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. В его работе приняли участие и глава Североморска Владимир Евменьков. Одним из вопросов в повестке дня был отчёт о работе врио начальника ОВД по ЗАТО г. Североморск и г.Островной подполковника полиции Дмитрия Гусева.

В своём выступлении он отметил, что во флотской столице не допущено резонансных преступлений. В целом, ситуация в городе стабильная. К сожалению, значительно увеличилось количество преступлений имущественного характера за счёт мошенничества с использованием телефона и Интернета. Здесь рост составил 123%. Улучшилась ситуация на дорогах. В Североморске в собственности 22 тысячи личных автомобилей. Количество ДТП уменьшилось на 31,6%, на 18,2% уменьшилось количество пострадавших. 13 сотрудников ГИБДД провели 71 мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Средствами видеофиксации зарегистрировано 15432 нарушения скоростного режима. В 287 случая наложен штраф за блокирование выезда автомобилей на придомовых территориях.

Отвечая на вопрос Татьяны Сахаровой об укомплектованности участковыми уполномоченными, Дмитрий Гусев сказал, что некомплект составляет 4 сотрудника, но к концу года укомплектованность составит 100%.

Владимир Евменьков, поблагодарив сотрудников ОВД за обеспечение правопорядка в ЗАТО г. Североморск, высказал ряд претензий к работе полиции. У жителей отсутствует информация о месте приёма участковыми уполномоченными. Он предложил Дмитрию Гусеву, чтобы полиция создала свой сайт для информирования жителей.

К сожалению, из-за отсутствия полицейских патрулей в точках притяжения молодёжи, имеют место акты вандализма. Город затратил из бюджета 3,5 миллиона рублей на оформление сцены в городском парке. Вандалы ночью разукрасили её граффити. Из-за того, что был разбит распредщиток, отсутствует освещение центральной аллеи городского парка.

Владимир Евменьков предложил провести совместное совещание с руководством ОВД, на котором обсудить вопрос о совершенствовании правоохранительной деятельности. Город готов установить видеокамеры в местах, которые укажут полицейские, чтобы свести на нет акты вандализма и преступления.

«На следующем отчёте хотелось бы услышать, как полицией налажена правоохранительная работа на улицах города и в местах скопления молодёжи», - сказал глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.