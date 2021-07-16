В Североморске ко Дню ВМФ приведут в порядок трибуну на Приморской площади

В рамках муниципального контракта подрядная организация «Инвест ЖКХ» обслуживает трибуну на Приморской площади Североморска. В преддверии Дня ВМФ рукововдством компании было принято решение провести косметический ремонт важного для флотской столицы объекта.

– Сейчас идут подготовительные работы к обновлению покрытия фасада трибуны – штукатурка и покраска, – рассказал журналистам «Североморских вестей» руководитель планово-технического отдела «Инвест ЖКХ» Владимир Марыгин. – Кроме того, в мае нами было демонтировано более семидесяти сломанных пластиковых кресел, сейчас ещё пятнадцать пришлось менять. Если бы эти работы не проводились регулярно, то в День ВМФ и сидеть было бы практически не на чем. Уважаемые североморцы, относитесь, пожалуйста, к городскому имуществу бережно. Не ломайте кресла, не мусорите на трибунах, тем более, рядом установлены восемь урн, мусор из которых убирается каждый день.

Помимо трибуны планируется привести в порядок и зелёную зону перед ней. Будет завезён грунт и посеяна газонная трава.