17 июля в мурманском Ледовом дворце откроется мобильный прививочный пунктВ Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользование
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.07.21 16:30

В Североморске ко Дню ВМФ приведут в порядок трибуну на Приморской площади

В рамках муниципального контракта подрядная организация «Инвест ЖКХ» обслуживает трибуну на Приморской площади Североморска. В преддверии Дня ВМФ рукововдством компании было принято решение провести косметический ремонт важного для флотской столицы объекта.

– Сейчас идут подготовительные работы к обновлению покрытия фасада трибуны – штукатурка и покраска, – рассказал журналистам «Североморских вестей» руководитель планово-технического отдела «Инвест ЖКХ» Владимир Марыгин. – Кроме того, в мае нами было демонтировано более семидесяти сломанных пластиковых кресел, сейчас ещё пятнадцать пришлось менять. Если бы эти работы не проводились регулярно, то в День ВМФ и сидеть было бы практически не на чем. Уважаемые североморцы, относитесь, пожалуйста, к городскому имуществу бережно. Не ломайте кресла, не мусорите на трибунах, тем более, рядом установлены восемь урн, мусор из которых убирается каждый день.

Помимо трибуны планируется привести в порядок и зелёную зону перед ней. Будет завезён грунт и посеяна газонная трава.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области сменился лидер по росту цен: картофель подешевел, а морковь подорожала на 8,2%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 26 копеек, доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис: развитие «зелёной» энергетики может стать одним из драйверов экономики Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика