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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.20 08:15

В Североморске контейнерным площадкам установили порядковые номера

Теперь все места накопления твёрдых коммунальных отходов имеют свой адрес.

Нумерация площадок предусмотрена реестром мест накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципалитета. Он утверждён постановлением администрации. Адрес, указанный на табличке, нужен для удобства учёта контейнерных площадок в базе данных. Это вовсе не значит, что пользоваться контейнерами могут только жильцы указанного дома. 

- Каждой контейнерной площадке присвоен своеобразный регистрационный номер – это значит, что она привязывается или к придомовой территории, на которой расположена, или к ближайшему дому, если речь идёт о муниципальных контейнерных площадках. Нумерация была произведена силами компании «Севтрой», нашего регионального перевозчика. Во-первых, это нужно для эффективного административного производства. Это касается парковки транспортных средств около площадок, несвоевременной уборки и переполненности контейнеров бытовыми и крупногабаритными отходами – чтобы при фиксации нарушений не возникало вопросов, какая именно это контейнерная площадка и где она находится, - рассказала ведущий специалист комитета по развитию городского хозяйства отдела муниципального жилищного контроля администрации ЗАТО Татьяна Осадченко.

Кроме того, в Североморске сейчас работают над оптимизацией процесса обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В планах перейти на современные технологии их сбора и транспортировки мусоровозами задней загрузки. Для этого потребуется переоборудование контейнерных площадок. Нумерация позволит систематизировать процесс – по каждому маршруту мусоровоза будет составлен список площадок и указан объём предстоящих там работ.

- Кроме того, нумерация задаёт стройную систему, показывает, что контейнерные площадки расположены не в хаотичном порядке. У них есть номер, они привязаны к определённой территории и закреплены в официальном документе администрации, - пояснила Татьяна Осадченко.

 

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