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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.25 13:00

В Североморске лыжную трассу готовят летом. Она станет шире и светлее

Во флотской столице вплотную занялись дальнейшим благоустройством лыжной трассы на Восточной улице.

«Пожелания спортсменов слышим, принимаем к действию, - поделился глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - Трасса очень востребована и среди профессионалов, и среди любителей».

Новую жизни она обрела пять лет назад, когда благодаря активному участию жителей, в том числе лыжного сообщества, в федеральной программе здесь появилось освещение. Этим летом отремонтируют фонари, которые вышли из строя. И уже провели силами бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» и «Североморскводоканала» работы по расширению самой трассы. Это позволит перенести финишную дистанцию с территории кадетского корпуса на основную трассу.

«Места хватит и стартующим, и финиширующим спортсменам. В следующем году планируем провести отсыпку, чтобы сделать трассу ещё удобнее», - отметил глава муниципалитета.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18381-lyzhnaya-trassa-stanet-shire-i-svetlee/#news-gal-1

 

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