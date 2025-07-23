В Североморске лыжную трассу готовят летом. Она станет шире и светлее

Во флотской столице вплотную занялись дальнейшим благоустройством лыжной трассы на Восточной улице.

«Пожелания спортсменов слышим, принимаем к действию, - поделился глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - Трасса очень востребована и среди профессионалов, и среди любителей».

Новую жизни она обрела пять лет назад, когда благодаря активному участию жителей, в том числе лыжного сообщества, в федеральной программе здесь появилось освещение. Этим летом отремонтируют фонари, которые вышли из строя. И уже провели силами бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» и «Североморскводоканала» работы по расширению самой трассы. Это позволит перенести финишную дистанцию с территории кадетского корпуса на основную трассу.

«Места хватит и стартующим, и финиширующим спортсменам. В следующем году планируем провести отсыпку, чтобы сделать трассу ещё удобнее», - отметил глава муниципалитета.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18381-lyzhnaya-trassa-stanet-shire-i-svetlee/#news-gal-1