В Североморске модернизируют мазутное хозяйство

Склад горюче-смазочных материалов, эстакаду слива и мазутонасосную станцию филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» полностью обновят по программе реновации ЗАТО.

На месте уже работают проектировщики из Ижевска. Предполагается строительство новых резервуаров и полная замена морально устаревшего оборудования.

Одна из целей проекта – сократить время слива мазута и простоя железнодорожных цистерн.

Ранее на предприятии было внедрено использование подогревателей мазута марки АФТ-МПМ. Это устройство предназначено для разогрева и одновременного перемешивания вязких сред непосредственно в резервуарах. Разогрев осуществляется путем смешивания пара и подогреваемой среды в трансзвуковых разогревающих насадках.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, всего в рамках программы реновации ЗАТО на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры Мурманской области предусмотрено 2,9 млрд рублей. Проводимые на предприятии мероприятия отвечают целям и задачам стратегического плана развития региона «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/