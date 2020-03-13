В Североморске муниципальные перевозки пассажиров будут осуществляться автобусами малого и среднего класса

В социальных сетях жители флотской столицы сейчас активно обсуждают изменения, которые коснутся пассажирских перевозок на рейсовых автобусах. Главное опасение людей сводится к тому, что в Североморске будут одни маршрутки, в городе не останется внутренних муниципальных автобусных маршрутов. Ситуацию пояснили в Североморском АТП.

- Никого прекращения транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах не будет. Временно мы планируем в Североморске пустить автобусы среднего класса. При этом изменение класса никак не отразится на перевозках льготных категорий граждан, часть стоимости проезда которых компенсируют из бюджета, - прокомментировал директор Североморского АТП Сергей Иванов.

Такая ситуация с муниципальными перевозками вызвана изменениями в законодательстве.

- На протяжении последних нескольких лет менялись областные и федеральные правила определения цены и перевозчика на внутримуниципальных маршрутах. Не стал исключением и прошлый год. Если говорить просто и доступно - раньше мы определяли перевозчика путём заключения договора, а на этот год мы должны были объявить аукцион по 44 ФЗ. Когда мы определяли максимальную цену контракта на 2020 год, чтобы сохранить то количество перевозок и ту маршрутную сеть, которая существует, получилось, что она превысила 80 миллионов рублей. Это при том, что в 2019 году перевозки обошлись бюджету в 19 миллионов и, соответственно, на 2020 год были заложены 19 миллионов. Также у нас не развита конкуренция в этом бизнесе. Поэтому был достигнут определённый компромисс, мы сформировали техническое задание исходя из использования автобусов малого и среднего класса, а предприятие выполняет рейсы на транспортных средствах большого класса, - рассказал глава ЗАТО Владимир Евменьков.

На практике оказалось, что работать так Североморскому автотранспортному предприятию – невыгодно.

- Стоимость автобусов большого класса – 9 миллионов рублей, малого – до 3,5 миллиона. По предварительным подсчётам, если мы и дальше продолжим перевозки на автобусах большого класса, наши убытки за 1 полугодие 2020 года составят примерно 11 миллионов рублей. Сейчас мы идём на этот шаг, чтобы определить возможности перевозки всех пассажиров в менее вместительных автобусах и, конечно, сократить свои текущие расходы, - прокомментировал ситуацию директор Североморского АТП Сергей Иванов.

- На встрече с директором «Мурманскавтотранса», мы договорились, что в конце февраля - начале марта они начнут выпускать на маршруты автобусы малого класса, чтобы оценить ситуацию и понять, как и где лучше минимизировать расходы. Бывают ситуации, когда огромный автобус утром везёт 4 человека. Вполне логично, что в данном случае замена автобусов - рациональное решение. То сеть сейчас будет вестись мониторинг, как будут справляться автобусы меньшего класса на разных маршрутах. Только после детального анализа, будут приниматься какие-либо окончательные решения. При этом надо понимать, что автобусы малого класса – это не те газели, которые все привыкли называть маршрутками. Это – автобусы, в которые можно зайти с колясками, у них есть расширенная задняя площадка. Наша главная задача - сохранить ту маршрутную сеть и то количество рейсов, которые удобны нашим жителям, - отметил глава муниципалитета Владимир Евменьков.