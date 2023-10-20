В Североморске на базе городской библиотеки – филиале №2 имени Владимира Панюшкина открылись вторые в Мурманской области «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Новое пространство позволило значительно расширить возможности учреждения для проведения различных мероприятий как для маленьких посетителей, так и для их родителей. Вице-губернатор Елена Дягилева поздравила команду библиотеки с открытием и поприветствовала первых посетителей пространства.

«Важно отметить, что «СОПКИ.СЕМЬЯ» – это не только площадка для отдыха с детьми. Здесь молодые родители и пары, которые только планируют рождение ребенка, могут поговорить на волнующие их темы, найти вместе с квалифицированным специалистом выход из разных жизненных ситуаций. При этом, программа и наполнение пространства напрямую зависят от запроса со стороны самих посетителей», – отметила заместитель губернатора.

В первый день работы в уютном кабинете для индивидуальных консультаций можно было получить ценные советы врача-гинеколога по грудному вскармливанию, а специалист социальной службы с удовольствием делился информацией о заключении социального контракта, благодаря которому можно пройти оплачиваемую стажировку, получить деньги на обучение, открытие или развитие собственного дела.

В планах у команды библиотеки – проведение тематических недель, во время которых гостями пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» станут представители самых разных сфер – семейного права, здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы. На лекциях и встречах жители флотской столицы смогут узнать много важной информации и получить индивидуальную консультацию специалистов. Не обойдут стороной и творческую составляющую пространства: для посетителей всех возрастов обещают регулярно проводить интересные мастер-классы и яркие события.

Проводя экскурсию по новому пространству директор Североморской Централизованной библиотечной системы Ольга Ефименко акцентировала внимание на оснащении «СОПОК.СЕМЬЯ». В холле установлен сенсорный киоск с расширенным функционалом для быстрого информирования, который обладает функциями бесконтактной обработки рук антисептиком и измерения температуры. Маленькие посетители по достоинству оценили интерактивное оборудование, которое помогает интересно провести время, пока родители общаются со специалистами. А мамы – комфорт пеленальной комнаты, в которой установлен не только столик, но и детский манеж и удобное кресло для кормления.

«Вслед за флотской столицей в ноябре состоится открытие «СОПОК.СЕМЬЯ» в Полярном. Выбор городов не случаен – зачастую именно в ЗАТО молодые мамы, оказываясь вдали от родных и друзей, сталкиваются с дефицитом общения и особенно нуждаются в поддержке. Такие малые формы, без объемных инвестиций и долгого срока реализации, смогут дополнить масштабные проекты, реализуемые в рамках программы реновации ЗАТО», – пояснила Елена Дягилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проект «СОПКИ.СЕМЬЯ» реализуется в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Первое пространство открылось в сентябре на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки – учреждения, которое уже является излюбленным местом культурного отдыха нескольких поколений жителей заполярной столицы. Точки притяжения молодых семей объединяет не только единый подход к стилистическому оформлению, но и единый принцип работы. Так, центры создаются на базе библиотек, команды которых имеют опыт работы с семейной аудиторией, а сами пространства оснащаются всем необходимым для посещения мам с детьми от 0 лет, развивающими и игровыми комплексами, а также подразумевают наличие комфортных условий для проведения разноплановых мероприятий и индивидуальных консультаций профильных специалистов.

Информация об адресах открытых пространств, режиме их работы и анонсы предстоящих событий публикуется в официальной группе «СОПКИ.СЕМЬЯ» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru