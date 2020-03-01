В Североморске на БПК «Адмирал Харламов» состоялся торжественный подъем флага в честь 30-летия корабля

В Североморске состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 30-летию большого противолодочного корабля «Адмирал Харламов». Вчера в честь юбилея корабля на его борту прошло построение экипажа, торжественный подъем военно-морского, государственного флагов и флагов расцвечивания. Помимо военных моряков в мероприятии приняли участие ветераны корабля и родственники адмирала Николая Михайловича Харламова (1905-1983 гг.), в честь которого был назван корабль.

Торжественный митинг открыл заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Владимир Кондратов, прослуживший на корабле более 16 лет (от лейтенанта – командира батареи, до капитана 1 ранга – командира корабля). Он поздравил экипаж с юбилеем, поблагодарил родных адмирала Харламова, за участие в памятном событии и вручил награды и грамоты отличившимся военнослужащим.

Выступивший следом командир бригады противолодочных кораблей, в состав которого входит БПК «Адмирал Харламов» капитан 1 ранга Андрей Клименко отметил, что экипаж корабля успешно выполняет все поставленные задачи, находясь в базе, а также является резервом для пополнения экипажей других кораблей соединения, выполняющих задачи дальних походов. Он вручил командиру БПК «Адмирал Харламов» капитану 1 ранга Максиму Шумилову фотоколлаж с изображением всех кораблей бригады и наградил грамотами представителей экипажа корабля.

Завершило митинг выступление старшей дочери адмирала Харламова - Татьяны Николаевны. Она рассказала морякам, как присутствовала при первом торжественном подъеме флага на корабле, носящем имя её отца 30 лет назад и поблагодарила экипаж за добросовестную службу и сохранение памяти об адмирале Николае Харламове.

Как сообщает пресс-служба СФ, впервые на борту БПК «Адмирал Харламов» собрались три поколения потомков адмирала Николая Михайловича Харламова, его дочери, внучки и правнучки. Они привезли с собой копии документов и личные вещи своего прославленного родственника, сыгравшего большую роль в победе над гитлеровцами. Выставка была организована в импровизированном музее корабля, который находится в коридоре перед большой кают-компанией. В течение дня экспозиция открыта для военнослужащих соединений надводных кораблей, базирующихся в Североморске.