В Североморске на центральном трубопроводе отопления диаметром 500 мм произошёл разрыв

Сегодня около 4.30 утра на 46-й ТЭЦ флотской столицы произошёл разрыв на центральном стволе трубопровода отопления диаметром 500 мм . В результате без тепла и горячей воды осталось около 70 домов в верхней части Североморска, в нижней части города зафиксировано понижение параметров отопления.

Работы ведутся, к вечеру 10 апреля аварию должны устранить. По информации главного инженера филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» Сергея Прокофьева, статическое давление в системе поднято до нормы, по окончании работ будет восстановлена циркуляция теплоносителя, что позволит минимизировать количество завоздушенных стояков.

Если по окончании работ на ТЭЦ, батареи или вода в квартирах североморцев останутся холодными, им необходимо будет обратиться в свои управляющие компании.