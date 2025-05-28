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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 14:30

В Североморске на этой неделе начнётся подготовка основания новой детской площадки

В ЗАТО г. Североморск на улице Авиаторов, 8 началась подготовка к обустройству детской площадки. Напомним, в прошлом году этот проект вошёл в число победителей конкурсной программы «На Севере – твой проект».

Председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев встретился на месте с представителями инициативной группы, Городского центра ЖКХ и подрядчиком ООО «Вектор».

Для производства работ заключено два контракта: на подготовку основания детской площадки и установку оборудования, ограждений и резинового покрытия. Старое игровое оборудование уже демонтировали. На этой неделе начнётся подготовка основания. Здесь предусмотрены щебеночное и асфальтовое покрытие.

Как сообщила руководитель отдела благоустройства в ГЦ ЖКХ Ирина Смирнова, игровое оборудование согласовано с жителями. Сама площадка будет немного меньше - с учётом расположенных рядом коммуникаций.

Как сообщает администрация флотской столицы, в этом году жителям предстоит выбрать ещё одну территорию для благоустройства. В голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» участвуют территория хоккейного корта в Сафоново-1 и территория в районе дома №29 на улице Пионерская.

Проголосовать может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», а также с помощью волонтёров в общественных местах. Ссылка для голосования: vk.cc/cKZRGh.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18072-na-ul-aviatorov-8-nachalas-podgotovka-k-obustroystvu-detskoy-ploshadki/

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