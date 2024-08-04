В Североморске на новой скейт-площадке прошла танцевально-игровая программа

Новая скейт-площадка флотской столицы, появившаяся на ул. Советской благодаря губернаторской программе «На Севере – твой проект», стала в субботу центром танцевально-спортивного праздника. Развлекательную программу для ребят подготовил коллектив Центра досуга молодёжи.

Юные североморцы от души танцевали, веселилась и, конечно, катались на самокатах. Мастер-класс по выполнению различных трюков дал тренер детского клуба «Беговелики» Николай Лебоев. А пиццерия «Додо Пицца» обеспечила вкусное угощение.

- Программа «На Севере – твой проект» позволяет реализовать идеи, учитывающие интересы жителей разного возраста, - подметил председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев. - Мы видим, насколько востребована скейт-площадка. Как только подрядчик завершил монтаж элементов, подростки тут же их опробовали.

- Наша инициативная группа подготовила документы на площадку в январе этого года. Не верилось, что уже этим летом здесь может быть оборудован скейт-парк, - говорит депутат Совета депутатов Олеся Францискевич. - Прежде чем заявиться на конкурс, мы опросили молодёжь, узнали, насколько необходимо такое пространство в верхней части города. Все ребята единогласно поддержали. Счастливые лица детей сегодня подтверждают то, что реализованный проект нужный и значимый.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16367-na-novoy-skeyt-ploshadke-proshla-tancevalno-igrovaya-programma/#news-gal-1