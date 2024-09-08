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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.24 12:00

В Североморске на обновленной детской площадке на улице Кортик прошёл праздник

6 сентября на детской площадке на улице Кортик прошла игровая программа, которую для юных жителей подготовил коллектив ДК семейного досуга п.г.т. Сафоново.

Обновленная детская площадка на улице Кортик, оборудованная летом по губернаторской программе «На Севере – твой проект», протестирована по полной программе! В пятницу здесь прошёл праздник, участниками которого стали, конечно, дети.

Жителей микрорайона с открытием детской площадки поздравили сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, а также депутат округа Андрей Новиков, который по просьбе жителей и выступил с инициативой реконструкции детской площадки на улице Кортик.

Напомним, активным голосованием на портале «Наш Север» эту идею поддержали не только местные жители, но и все североморцы. Как результат - победа в конкурсной программе «На Севере – твой проект» в рамках стратегического плана «На Севере жить» и воплощение в реальность. Причём площадку удалось оснастить не только игровыми элементами, но и спортивными. И, по словам активистки инициативной группы Людмилы Пальминой, она уже пользуется большой популярностью у детей - они просто не хотят с неё уходить. И таких мест может стать больше! Главное, успеть поддержать новые проекты благоустройства в ЗАТО до 15 сентября.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16590-na-obnovlennoy-detskoy-ploshadke-na-ul-kortik-proshel-prazdnik/#news-gal-10

 

 

 

 

 

 

 

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