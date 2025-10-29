В Североморске на Приморской площади зажгут «Огненную картину»

31 октября в 18.00 на Приморской площади пройдёт Всероссийская акция «Огненные картины», приуроченная к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает администрация муниципалитета, специалисты сектора молодёжной политики и спорта и волонтёры начнут формировать рисунок из свечей у подножия памятника «Героям североморцам – защитникам Советского Заполярья» в 17 часов.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18852-na-primorskoy-ploshadi-zazhgut-ognennuyu-kartinu/