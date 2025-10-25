В Североморске на Советской улице установили новый светофор

Во флотской столице на Советской улице (ул. Северная Застава, 5 - ул. Северная Застава, 11) в тестовом режиме начал работать новый светофорный объект, оборудованный кнопками для пешеходов.

Администрация ЗАТО г. Североморск просит водителей и пешеходов быть внимательными на данном дорожном участке в связи с введением в эксплуатацию нового оборудования и соблюдать правила дорожного движения.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18832-novyy-svetofor/