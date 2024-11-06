В Североморске на стройке крытого бассейна приступили к монтажу сэндвич-панелей

В Североморске в районе улицы Площадь Мужества продолжается строительство крытого бассейна, которое ведётся по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках масштабной программы реновации ЗАТО.

Специалисты Министерства строительства Мурманской области держат ход работ на объекте на постоянном контроле.

«На сегодняшний день подрядчик активно ведёт работы по монтажу металлоконструкций и перекрытий. Также идут работы по гидроизоляции и утеплению подвала. Кроме того, подрядчик приступил к монтажу сэндвич-панелей», – отметили в региональном Минстрое.

Согласно проекту, крытый бассейн будет оснащён большой и малой чашей, а также спортивным залом с местами для зрителей.

Напомним, в рамках реновации ЗАТО и по поручению Президента РФ в Североморске также продолжается капитальный ремонт стадиона ЦСКА и Дома офицеров Северного флота.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/