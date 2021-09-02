В Североморске на территории строящегося детского сада начались работы по благоустройству

В Североморске в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство детского сада на 220 мест. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Здание полностью возведено, работы по устройству кровли выполнены, завершаются работы по облицовке фасада. Активно идёт внутренняя отделка и монтаж внутренних инженерных сетей. Начаты работы по благоустройству прилегающей территории, в частности готовится основание под укладку асфальта, а также рабочие укладывают тротуарную плитку и облицовывают подпорную стену декоративным камнем», – отметил Алексей Грачиков.

Асфальтирование территории должны завершить до конца сентября. Новый детский сад должен быть введён в эксплуатацию до конца 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в рамках нацпроекта «Демография» ведётся строительство ещё четырёх детских садов: двух в Мурманске, одного в Алакуртти и ещё одного в Мурмашах на улице Причальной.