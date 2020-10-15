Мурманская область. Арктика (16+)15.10.20 17:25
В Североморске на улице Кирова завершается ремонт подземного перехода
На сооружении полностью заменили кровлю, сейчас идёт покраска - к концу этой недели объект должны сдать в эксплуатацию.
- Переход является неотъемлемой частью проезда Душенова - Адмирала Головко. Он востребован жителями микрорайона. Именно североморцы попросили отремонтировать сооружение. Зимой мы смогли реанимировать свет, чтобы горожанам удобнее было пользоваться переходом, а на летнюю кампанию запланировали ремонт, - рассказал глава ЗАТО Владимир Евменьков во время осмотра объекта.
Подрядчиком на объекте выступила УК «Прогресс». Деньги на ремонт, почти 800 тысяч рублей, выделил муниципалитет.
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Последние комментарии
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м
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