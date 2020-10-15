В Североморске на улице Кирова завершается ремонт подземного перехода

На сооружении полностью заменили кровлю, сейчас идёт покраска - к концу этой недели объект должны сдать в эксплуатацию.

- Переход является неотъемлемой частью проезда Душенова - Адмирала Головко. Он востребован жителями микрорайона. Именно североморцы попросили отремонтировать сооружение. Зимой мы смогли реанимировать свет, чтобы горожанам удобнее было пользоваться переходом, а на летнюю кампанию запланировали ремонт, - рассказал глава ЗАТО Владимир Евменьков во время осмотра объекта.

Подрядчиком на объекте выступила УК «Прогресс». Деньги на ремонт, почти 800 тысяч рублей, выделил муниципалитет.