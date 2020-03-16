В Североморске на улице Пионерской, 22 открылся Центр развития детей и семейного досуга «Радость»

В торжественном открытии приняли участие представители руководства ЗАТО и Совета депутатов, духовенства и жители флотской столицы.

Основатель центра – предприниматель Светлана Ефремова. Её проект получил поддержку Североморской епархии и стал победителем Международного грантового конкурса «Православная инициатива». Основное направление деятельности центра - создание творческого пространства с применением народных ремёсел. Предполагается, что здесь будут реализовываться просветительские, творческие и физкультурно-оздоровительные проекты для семей нашего города, в том числе, воспитывающих детей с особенностями развития.

На базе центра разработан план общедоступных мероприятий на год вперёд, который включает в себя обучение детей и родителей традиционным народным промыслам: изготовлению глиняной посуды, росписью глиняной посуды с традиционной Северной росписью, подготовку и проведение мастер-классов по приготовлению традиционных русских блюд народов Севера, плетение кос, организация экскурсий.

Первые посетители Центра развития детей и семейного досуга «Радость» в минувшее воскресенье смогли принять участие в мастер-классах по гончарному ремеслу, рисованию, лепке из глины и холодного фарфора.