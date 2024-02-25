В Североморске начал работу пункт витаминизации

23 февраля в Североморске стартовала программа «Витаминизация», инициированная губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем Чибисом.

Пункт витаминизации взрослого населения работает на базе Центра досуга молодёжи (ул. Душенова, 10а). Организацию процесса оценили председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев.

Напомним, проект продлится до конца года. Записаться на экспресс-тестирование заранее можно по телефону 8 (8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2) и на сайте «Госуслуги». К открытию пункта витаминизации такой возможностью воспользовались 72 североморца.

Проверить уровень витамина D можно каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12.00 до 20.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Получить услугу могут только граждане, имеющие регистрацию по месту проживания в Мурманской области.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15279-v-severomorske-nachal-rabotu-punkt-vitaminizacii/#news-gal-11