В Североморске начала работу межведомственная комиссия по приёмке учреждений образования

С 11 августа в ЗАТО г. Североморск начала свою работу межведомственная комиссия по приёмке учреждений образования к новому учебному году. Первыми экзамен на готовность успешно сдали школа №12 и её дошкольные структурные подразделения.

- Особое внимание - антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, состоянию зданий, территорий, учебных кабинетов, материально-технической базе, - отметил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

К концу августа комиссия проверит готовность всех школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18471-nachala-rabotu-mezhvedomstvennaya-komissiya-po-priemke-uchrezhdeniy-obrazovaniya