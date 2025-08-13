Мурманская область. Арктика (16+)13.08.25 13:30
В Североморске начала работу межведомственная комиссия по приёмке учреждений образования
С 11 августа в ЗАТО г. Североморск начала свою работу межведомственная комиссия по приёмке учреждений образования к новому учебному году. Первыми экзамен на готовность успешно сдали школа №12 и её дошкольные структурные подразделения.
- Особое внимание - антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, состоянию зданий, территорий, учебных кабинетов, материально-технической базе, - отметил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.
К концу августа комиссия проверит готовность всех школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.
