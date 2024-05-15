В Североморске началась контрольная проверка по физической подготовке военнослужащих штаба и управления Северного флота

С этой целью из Санкт-Петербурга прибыла комиссия во главе с помощником главнокомандующего Военно-морским флотом по физической подготовке капитаном 1 ранга Алексеем Пивачевым.

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» состоялось торжественное открытие мероприятия под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы. Оцениваются такие физические качества как сила, выносливость, быстрота и ловкость.

К проверке физической подготовки привлечены все категории военнослужащих, кроме тех, кто имеет подтверждённые медицинские противопоказания.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время церемонии открытия мероприятия перед собравшимися выступил военный оркестр и творческий коллектив Ансамбля песни и пляски Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513050@egNews