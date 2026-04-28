Мурманская область. Арктика (16+)28.04.26 13:00

В Североморске началась подготовка к 9 Мая

Приближается главный праздник для всех нас - День Победы. И во флотской столице началась подготовка к праздничным мероприятиям.

30 апреля жители ЗАТО присоединятся к Всероссийской акции «Георгиевская лента». В предпраздничные дни волонтёры будут раздавать символ Победы в Североморске и посёлках муниципалитета.

8 мая на мысе Алыш будет торжественно поднята копия Знамени Победы. А на Малой Аллее героев-североморцев в п.г.т. Сафоново пройдёт памятный митинг «Мы - помним! Мы - гордимся!».

9 Мая состоятся шествие «Бессмертного полка», торжественный парад войск Североморского гарнизона, народное гуляние с ярмаркой и концертом, а также легкоатлетическая эстафета.

Как сообщает администрация муниципалитета, как и в прошлом году, для шествия «Бессмертного полка» будет сформировано две колонны: первая проследует от Дома офицеров флота, вторая начнёт движение от Центра досуга молодёжи. Сбор участников с 8.00, начало шествия - в 9.00.

Принять участие в акции может каждый, кто чтит память о героях своей семьи. Дополнительную информацию о шествии «Бессмертного полка» можно получить в Управлении культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей по телефонам: 8(81537) 4-22-74 или 8(81537) 4-85-23.

 

 

