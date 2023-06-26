В Североморске началась подготовка к предстоящему отопительному сезону

Областная комиссия под председательством министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Александра Кобытева оценила ход работ по подготовке объектов ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период 2023/2024 гг.

Комиссия осмотрела начавшиеся работы по замене магистральных труб и котельные, где идут плановые ремонтные работы.

Александр Кобытев обратил внимание представителей муниципалитета и АО «МЭС» на необходимость строгого соблюдения сроков выполнения работ.

Как известно, в межотопительный период ресурсоснабжающие организации проводят ревизию и ремонт основанного и вспомогательного оборудования на котельных, осуществляют замену изношенных участков сетевого хозяйства.

Контрольные мероприятия по подготовке объектов энергетики и ЖКХ Мурманской области к работе в предстоявший отопительный период продолжаются.

Фото: https://gov-murman.ru