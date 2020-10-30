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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.20 13:00

В Североморске началась процедура по отбору кандидатов на должность главы ЗАТО г.Североморск

30 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провёл внеочередное заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, на котором были приняты решения, необходимые для проведения процедуры конкурса по отбору кандидатов на должность главы ЗАТО г.Североморск, что связано с досрочным прекращением полномочий главы Владимиром Евменьковым в связи с его отставкой по собственному желанию.

В соответствии с Решением Совета депутатов конкурс по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск пройдет в два этапа: первый состоится 27 ноября, а второй 30 ноября 2020 года.

Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск и порядок проведения будут размещены в средствах массовой информации – в газете «Североморские вести» и в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Депутаты приняли решение о формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск. В неё войдут по пять членов по представлению губернатора Мурманской области, пять членов от министра обороны Российской Федерации и пять членов от Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Комиссия будет сформирована не позднее 16 ноября.

Своим решением депутаты назначили пять членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск из состава Совета депутатов. Ими стали депутаты Алексеев Е.П., Гордеева Е.И., Завадская Е.А., Самородин Е.А. и Чеботарь В.В.

Глава ЗАТО г.Североморск будет избран на заседании Совета депутатов из двух кандидатов, представленных комиссией  по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск.

 

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