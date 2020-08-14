В Североморске началась проверка избирательных участков, которые будут задействованы на выборах депутатов городского Совета

Сразу два участка расположены в школе № 12 флотской столицы. Здесь организация выборов не вызывает никаких вопросов. Весь алгоритм действий специалистами отработан.

- Потоки входящих и выходящих людей будут разведены, мы строго соблюдаем требование социальной дистанции. Площадь спортивного зала, где будет расположен один из участков, составляет 400 квадратных метров – это позволяет находиться здесь достаточно большому количеству людей без угрозы для здоровья. Кроме того, у нас закуплены рециркуляторы, установлены санитайзеры. Для маломобильных граждан предусмотрен пандус, - рассказала директор 12 школы Североморска Татьяна Смирнова.

- Комиссия оценивает состояние помещений, в которых будут располагаться избирательные участки на предмет безопасности и доступности для избирателей. Эту работу мы всегда проводим заблаговременно для того, чтобы в случае необходимости была возможность устранить выявленные недочёты. К выборам все 24 избирательных участка будут готовы. Североморцы могут быть уверены в безопасности процесса голосования, - отметила председатель Североморской территориальной избирательной комиссии Ирина Жуковская.

Голосование пройдёт в один день - 13 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.

Предусмотрено и досрочное голосование. Оно начнётся со 2 сентября в территориальной избирательной комиссии - на первом этаже администрации муниципалитета в кабинете № 2. С 9 сентября эстафету подхватят участковые избирательные комиссии.

- Те жители ЗАТО Североморск, которые хотят принять участие в голосовании, но по каким-то причинам не смогут прийти 13 сентября на избирательный участок, имеют возможность отдать свой голос в период досрочного голосования. Необходимо отметить, что оно возможно только на избирательном участке. Североморцы также смогут проголосовать на дому в день выборов – 13 сентября, - пояснила Ирина Жуковская.

Некоторые избирательные участки сменили месторасположение, соответственно, изменился и перечень прикреплённых к ним домов. Актуальная информация доступна на официальной странице Североморской территориальной избирательной комиссии, также работу с избирателями будут проводить участковые комиссии. Горожане получат приглашения на выборы, в которых будут отражены адреса избирательных участков, контактные телефоны и время работы.