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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 09:30

В Североморске начали подготовку к строительству скейт-парка

В Городском парке Североморска приступают к подготовке территории для строительства современного бетонного скейт-парка. Работы ведутся по заказу АНО «Центр городского развития Мурманской области». Проектом предусмотрена вырубка растений с последующим компенсационным озеленением.

На земельном участке вырубят 36 берёз и 16 кустов ивы – всего 54 растения. Вместо них в срок до 1 октября 2022 года под контролем Администрации ЗАТО г. Североморск высадят в несколько раз больше: 180 деревьев лиственных/хвойных пород и 4 декоративных кустарника.

«Мы прекрасно понимаем, как важны для жителей заполярных городов островки живой природы. Они – источники вдохновения, восстановления сил. Северяне очень трепетно относятся к растениям, потому что в условиях Крайнего Севера природа уязвима и требует заботы. Именно поэтому мы уделяем компенсационному озеленению особое внимание, постоянно держим этот пункт на контроле», – отметила вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, североморский скейт-парк будет создан из высокопрочной бетонной смеси, которая увеличит срок эксплуатации конструкции и позволит создать сложные геометрические формы. Бетонные поверхности отшлифуют ручным и механическим способами обработки, что придаст им максимальную гладкость и позволит любителям скейтбординга совершать самые разнообразные трюки. Единовременно на площадке смогут заниматься до 15 спортсменов и находиться до 50 посетителей.

Модель скейт-парка выбирали северяне путём голосования на портале «Наш Север». 

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12565-v-severomorske-prodolzhaetsya-kampaniya-po-blagoustroystvu/#news-gal-5

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Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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