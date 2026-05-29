В Североморске начали ремонт основания бюста Саши Ковалева

Основание бюста Саши Ковалева, расположенного на ул. Адмирала Головко, ждёт обновление. В этом году в Североморске удалось запланировать ремонт этого важного для города памятника.

В процессе ремонта будет изменена конструкция постамента: ступеньки выполнят в два яруса, полукругом - это позволит избежать острых углов. Поверхность вокруг выложат мозаикой из колотого гранита. Материал не только улучшит внешний вид объекта, но и снизит риск скольжения в дождливую или зимнюю погоду.

Памятник расположен рядом с детскими учреждениями образования и культуры, безопасность здесь – один из приоритетов.

Первый этап ремонта – демонтаж. Работа предстоит трудоёмкая, но до конца июня подрядчик должен её завершить.

