В Североморске начали верстать план благоустройства на 2022 год

Глава муниципалитета Олег Прасов провёл заседание общественной комиссии, на котором шла речь о благоустройстве дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на 2018-2024 годы.

Сбор предложений от горожан по включению в программу дворовых территорий многоквартирных домов во флотской столице вели на протяжении полутора месяцев, с 1 июня по 15 июля.

Всего в комитет по развитию городского хозяйства администрации муниципалитета поступило семь заявок – это дворы в Североморске на ул. Северная Застава, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ул. Светская, 27, 29, 31, 31а, 33, ул. Северная, 26, 26а, 30, 32, 30а, 33а, ул. Корабельная, 4, ул. Сафонова, 2, ул. Колышкина, 6, а также в Североморске-3 – на ул. Героев-североморцев, 11, 13, 14.

Что касается общественных пространств – территорию для благоустройства во время рейтингового голосования, которое проходило на платформе российского Министерства строительства с 26 апреля по 30 мая, североморцы выбрали сами. Наибольшее количество голосов жители отдали за Приморскую площадь.

По итогам рабочей встречи, члены комиссии приняли единогласное решение - утвердить перечень объектов благоустройства дворовых и общественных территорий на 2022 год и 2018-2024 годы. Результаты зафиксированы в протоколе, опубликованном на сайте администрации.