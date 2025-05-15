В Североморске начались ежегодные пятидневным учебные сборы юношей 10-х классов

13 мая в лицее №1 состоялась торжественная линейка, посвящённая их старту.

В сборах принимают участие более 100 обучающихся из пяти школ. С приветственным словом к ребятам обратились начальник управления образования администрации ЗАТО Юлия Гладских, старший специалист-эксперт Военного комиссариата городов Североморск и Островной, ветеран специальной военной операции Александр Котов, заместитель командира большого десантного корабля «Александр Отраковский» капитан 2 ранга Роман Романов.

Учебные сборы предусмотрены программой курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Юноши изучат быт военнослужащих, организацию караульной службы, элементы строевой, огневой, тактической и физической подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск, конституционные права, приобретут физическую закалку и психологическую устойчивость.

Занятия будут проводить преподаватели-организаторы ОБЗР и военнослужащие шефских войсковых частей.

Фото (Анна ТВЕРДОВА/ «Североморские вести»): https://citysever.ru/novostiq/17999-nachalis-pyatidnevnym-uchebnye-sbory-starsheklassnikov/