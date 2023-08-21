В Североморске началось обустройство детской площадки на улице Душенова

Работы на объекте проинспектировал председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев совместно с депутатами по избирательному округу №4 Ольгой Ефименко и Екатериной Данькиной и депутатом по округу №3 Сергеем Сипягиным. Задача муниципалитета - подготовить основание новой площадки на ул. Душенова, 13.

Подрядчик уже демонтировал старые игровые модули, выровнял территорию, установил бордюрный камень. Асфальтирование здесь должны завершить к концу следующей недели. В планах также - прочистка ливневой канализации около площадки и замена светильников.

Второй этап включает в себя укладку травмобезопасного искусственного покрытия, установку детского игрового комплекса, скамеек и урн. Работы будет выполнять АНО «Центр городского развития Мурманской области». Планируемый срок их окончания - 30 сентября.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14159-nachalos-obustroystvo-detskoy-ploshadki-na-ulice-dushenova/#news-gal-1