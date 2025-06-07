В Североморске началось обустройство площадки «Правила дорожного движения» для дошкольников

В детском саду «Якорёк» на улице Душенова флотской столицы началось обустройство площадки «Правила дорожного движения» для дошкольников.

В прошлом году благодаря активному участию североморцев в голосовании она вошла в число победителей губернаторской программы «На Севере - твой проект».

- Площадка будет включать мини-дорогу, велосипедные дорожки, светофоры, бизи-борды «Школа», «Аптека», — пояснила инициатор проект директор школы №10, член Общественного совета при главе ЗАТО Елена Ковалева. - Это будет город в миниатюре, где дети смогут в разных ситуациях проявлять себя как пешеходы, водители, самокатчики и велосипедисты.

Подрядчик уже демонтировал старое игровое оборудование и приступил к подготовке основания под площадку. Оборудование будет мобильным - его можно будет использовать как на улице, так и в помещении.

- Замечательно, что есть проекты, благодаря которым появляются такие площадки. В дошкольном возрасте важно познакомить детей с правилами дорожного движения, чтобы они ответственно относились к своему поведению на улице, - считает депутат Совета депутатов ЗАТО Светлана Евтушенко. – И на этой площадке ребята как раз смогут узнать, какие правила нужно соблюдать, когда они, например, катаются на самокатах или велосипедах.

Попробовать себя в роли пешеходов и водителей на новой площадке для изучения ПДД ребята смогут уже 1 сентября.

Как отмечает администрация ЗАТО, до 12 июня в муниципалитете проходит онлайн-голосование за территории для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». К благоустройству на этот раз предлагаются: детская площадка в районе дома №29 по ул. Пионерской в Североморске и хоккейный корт в Сафоново-1.

Фото (Совет депутатов ЗАТО г. Североморск): https://citysever.ru/novostiq/18139-nachalos-obustroystvo-ploshadki-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-doshkolnikov/#news-gal-1