В Североморске начался капитальный ремонт стадиона

Стадион ЦСКА на пороге новой эпохи. От здания остались одни кирпичи — активные работы по реконструкции стадиона начались.

Напомним, модернизация спортивного объекта в рамках реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом, проходит по поручению Президента РФ Владимира Путина.

По словам начальника Спортивного центра морской и физической подготовки филиала ЦСКА Минобороны РФ Андрея Ссюхина, 80% здания с трибунами уже демонтировано, разборка конструкций производится одновременно с вывозкой строительного мусора для его дальнейшей утилизации, сообщают «Североморские вести. Ру». Площадку под строительство нового здания планируется подготовить к 10–15 августа. Его будут возводить из монолитного бетона. Сроки окончания строительства назначены на май 2025 года.

Согласно проекту, на стадионе будет реконструирована крытая трибуна с комментаторской, появятся футбольное поле с искусственным газоном, шесть круговых легкоатлетических беговых дорожек, полоса препятствий, хоккейная площадка с крытыми трибунами, два силовых сектора со снарядами и тренажерами, открытая площадка для кроссфита, две универсальных спортивных площадки для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол. На 1‑ом этаже главного здания будут находиться раздевалки, тренажёрный зал, душевые, сауна, кабинет врача, массажный кабинет, тренерская, помещения для хранения вещей, инвентаря, сушки амуниции, заточки коньков и т. д.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://citysever.ru/novostiq/16264-nachalsya-kapitalnyy-remont-stadiona/#news-gal-2