В Североморске начался капитальный ремонт теплосетей

В ЗАТО г.Североморск специалисты АО «Мурманэнергосбыт» приступили к капитальному ремонту тепловых сетей. Протяженность участка от котельной до центрального теплопункта на улице Комсомольской составляет 630 метров в двухтрубном исполнении.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, данная теплотрасса была построена в 1996 году, и с тех пор сети капитально не ремонтировались. Только с начала года энергетиками было устранено более 30 повреждений на сетях, подающих тепло и горячую воду в микрорайон, где проживает 3,5 тысячи североморцев.

«Я благодарю губернатора и правительство Мурманской области , которые изыскали денежные средства и профинансировали данные мероприятия, что позволило начать капитальный ремонт тепловых сетей», - сказала генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина.

Ресурсники уже приступили к земляным работам. Сложность состоит в том, чтобы проложить трубы под гаражным кооперативом и линией электропередач. Но самое главное – успеть выполнить капитальные ремонты до начала отопительного сезона. Кроме работ на улице Комсомольской, запланированы масштабные ремонты в районе улицы Кортик. На реконструкцию этих двух объектов регион выделил 82 миллиона рублей.

В результате старые трубы заменят на современные в пенополиуретановой изоляции. Такие сети не подвержены внешней коррозии, а срок их службы составляет от 20 до 30 лет. Подобная технология уже использовалась на улице Сгибнева, где в 2020 году было заменено больше километра аварийной трассы, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.