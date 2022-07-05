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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.22 17:00

В Североморске начался приём документов от кандидатов в депутаты по избирательному округу №2

Североморская территориальная избирательная комиссия начала приём документов для выдвижения и регистрации кандидатами в депутаты по избирательному округу №2.

В соответствии с действующим законодательством и на основании решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва о досрочном прекращении полномочий депутата Татьяны Сахаровой, Североморская территориальная избирательная комиссия (СТИК) назначила дополнительные выборы. Данное решение было опубликовано в «Североморских вестях» 24 июня.

- Хотелось бы обратить внимание кандидатов на то, что законодательство у нас совершенствуется, соответственно, появляются изменения в законах и нормативных актах, меняются формы документов. Необходимо ознакомиться с этими изменениями, чтобы с предоставлением документов не возникло проблем, - рекомендует председатель СТИК Ирина Жуковская будущим кандидатам.

Приём документов от кандидатов стартовал 2 июля и продлится до 18 часов 1 августа.

Так как дополнительные выборы будут проходить по двухмандатному избирательному округу №2, в голосовании смогут принять участие граждане старше 18 лет, которые имеют постоянную или временную регистрацию по следующим адресам: ул. Адмирала Головко и ул. Сивко (все дома), ул. Сафонова (дома с 1 по 17) и по ул. Душенова (дома с 10 по 24).

В проведении голосования будут задействованы две Участковые избирательные комиссии - №137 и 139, которые разместятся в Центре досуга молодежи (ул. Душенова, 10а).

Отметим, что в единый день голосования, 11 сентября 2022 года, в Мурманской области будут проведено 10 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Полностью Советы депутатов будут избраны в ЗАТО пос. Видяево и Ковдорском муниципальном округе.

На дополнительных выборах избиратели смогут отдать свой голос за депутатов в городах Апатиты, Кировск, Мурманск, Оленегорск, ЗАТО г. Североморск, городском поселении Молочный Кольского района, а также в Кольском районе и Печенгском муниципальном округе.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457239499%2Falbum-206140181_00%2Frev

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