В Североморске начался ремонт нижней части трапа в районе улиц Фулика, 9 и Комсомольской, 11

Подрядной организацией выступила УК «Прогресс». Завершить реконструкцию специалистам компании необходимо до 7 декабря.

Сейчас проход по лестнице закрыт. Горожан просят быть внимательными и выбирать другой маршрут.

Напомним, верхняя часть трапа, ведущего от пешеходного перехода к Комсомольской, 11, была отремонтирована в конце мая этого года.