В Североморске начинается подготовка к иммунизации

Главной темой заседания санитарно-противоэпидемиологической комиссии Североморска стала предстоящая прививочная кампания. Этой осенью она должна пройти в сжатые сроки – за сентябрь и октябрь – и охватить 60% населения. В ЗАТО г.Североморск это около 32 тысяч человек.

Как отметил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Евгений Шлейфер, чтобы не допустить высокой интенсивности заболеваемости, необходимо выполнять целый комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

Большую роль играет вакцинация. В прошлую прививочную кампанию её прошли 23881 человек - это 45% горожан. Было привито 100% работников образования и здравоохранения, 75% людей, входящих в группу риска. Благодаря принятым мерам, осенне-зимний период североморцы пережили спокойно. Превышение эпидпорога было зафиксировано на одиннадцатой неделе, потом заболеваемость пошла на спад.

- Особенностью эпидсезона 2019-2020 годов является появление нового вируса – COVID- 19. Это необходимо учитывать при планировании профилактических мероприятий. Мы предлагаем использовать опыт Минздрава, который успешно себя зарекомендовал. В частности, организовать выездные прививочные бригады, на отдельных территориях, возможно, в посёлках, обеспечить работу таких бригад на дому – этот вопрос нужно проработать. Особое внимание - иммунизации среди детского населения, подростков, организованных коллективов, работников образования, транспорта и коммунальной сферы, а также лиц старше 60 лет и беременных, - рассказал Евгений Шлейфер.

Исследования, которые провели специалисты Роспотребнадзора, тоже говорят о пользе вакцинации.

- При попадании в организм коронавирусной инфекции и аденовируса – это наиболее часто встречающийся вирус в весенний и осенне-зимний периоды, возникают значительные осложнения и ухудшение состояния здоровья. Если два вируса встретятся, то не исключено сложное течение заболевания, которое может привести даже к летальному исходу, - добавил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Евгений Шлейфер.

По поручению врио главы Андрея Федулова, в Североморске будет создан координационный центр, специалисты которого будут контролировать ход иммунизации.

Продолжат в ЗАТО и дезинфекцию транспорта, жилфонда, общественных пространств, остановочных комплексов и элементов улично-дорожной сети – это одна из действенных мер профилактики распространения инфекции. Как и поддержание необходимого температурного режима в образовательных, медицинских и социальных организациях.

Задача на ближайшую перспективу – своевременная подача теплоносителя на указанные объекты. Это нужно сделать до 25 августа.

- Работа предстоит большая, отнестись к ней стоит максимально серьёзно, поскольку от результата зависит жизнь и здоровье горожан, - подчеркнул Андрей Федулов.