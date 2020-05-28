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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.20 11:00

В Североморске начинается возрождение одного из первых микрорайонов города

Обеспечение жильём североморцев, летние ремонты и новое масштабное строительство – три вопроса вчерашней рабочей поездки по городу руководителя ЗАТО Владимира Евменькова.

Объезд стартовал на улице Саши Ковалёва, 1. Там вместе с будущими новосёлами глава муниципалитета осмотрел квартиру, полученную ими по договору социального найма. Качество ремонта - на высоте. Подрядная организация «Инвест ЖКХ» к работе подошла и профессионально, и творчески. Важно и то, что сейчас с социальными «очередниками» муниципалитет взаимодействует по целевому принципу – квартиры восстанавливаются для конкретных семей.  

- В очереди на квартиру мы стояли три года, но ждали не зря. Всё очень нравится, всё хорошо сделано, - поделилась впечатлением хозяйка квартиры Наталья Шиндина.

Глава вручил новосёлам подарки – традиционные сувениры с символикой города и игрушки. Семья Шиндиных – многодетная, Наталья воспитывает троих детей.

Вторая остановка маршрута – улица Комсомольская, 11. Там подрядная организация завершила ремонт трапа. Из-за аварийной теплотрассы, которая проходит под лестницей, деревянный настил был полностью разрушен.

- Движение по трапу мы ограничили ещё осенью, а к ремонту смогли приступить только весной - после того, как АО «МЭС» заменило трубы. Подрядчиком выступила компания «Аркада», её работники справились с заданием даже раньше заявленного графика. Усилили стойки конструкции, установили ограждение, полностью заменили настил и оснастили лестницу направляющими, которые подходят для всех видов колясок. Планируем также обновить нижнюю часть трапа, чтобы он весь был выполнен в единой цветовой гамме, - рассказал директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

Как отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков, в данном случае важно, что не только отремонтировали лестницу, но и устранили причину её разрушения. Теперь конструкция должна прослужить долго. Кроме того, теперь она отвечает и требованиям безопасности. Раньше на нижней площадке трапа не было перил, горожане выходили сразу на пешеходную тропинку. Несмотря на то, что такой маршрут удобен, он проходит вдоль теплотрассы – в охранной зоне АО «МЭС».

Стройплощадка будущего детского сада на улице Восточной стала финальной остановкой сегодняшней поездки. Там работы ещё только начинаются. Снесено пять заброшенных зданий, техника выравнивает площадку. Дошкольное учреждение возводится в Североморске в рамках нацпроекта, оно рассчитано на 220 мест.

- О каких-то результатах говорить, конечно, рано, но в том, что строительство и развитие взаимосвязаны – убедился в очередной раз. По сути, сейчас начинается возрождение одного из первых микрорайонов города - с прокладкой автодороги, подведением всех необходимых коммуникаций и даже строительством котельной. Сегодня вместе с представителями АО «МЭС» осмотрели возможные для этого участки, - рассказал глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

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