В Североморске наградили победителей и призёров первого этапа чемпионата ЗАТО по мини-футболу

В физкультурно-спортивном комплексе «Старт» Северного флота состоялось вручение наград победителям и призерам первого этапа чемпионата ЗАТО г. Североморск по мини-футболу 5х5 сезона 2021-2022 годов среди воинских частей Североморского гарнизона Северного флота и коллективов ЗАТО г. Североморск. Организатором чемпионата выступило Управление культуры, спорта, международной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск.

Соревнования проводились с 16 октября 2021 года по 20 января 2022 года. В 1 этапе было сыграно 64 матча. В чемпионате приняло участие 14 команд, среди которых 10 представляли части Северного флота, команда профсоюза Северного флота, мужская сборная города Североморска и сборная школьников города Североморска, состоящая из учащихся 9-10 классов средних школ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, первое место заняла команда «Атлант». Награда за второе место вручена команде «Север», и за третье место команде «Североморец». Награды победителям вручил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

Среди участников команд также были определены обладатели специальных призов в номинациях: «Лучшим игроком» стал Артем Гасилкин, команда «Атлант». «Лучшим нападающим» признан Сергей Ларин, команда «Атлант». Призом «Лучшему бомбардиру» награжден Дмитрий Кирылюк, из команды «Североморец», забивший в ворота соперников 28 мячей. «Лучшим вратарем» признан Никита Долгополов из команды «Север». «Лучшим защитником» признан Алексей Малышев, команда «Североморец».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12404820@egNews