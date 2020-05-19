В Североморске наибольший удельный вес в расходах бюджета ежегодно занимают расходы на образование

18 мая состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2019 год».

При соблюдении мер безопасности – «масочный режим» и дистанция в мероприятии приняли участие сотрудники органов исполнительной власти и депутаты Совета депутатов флотской столицы. Открывая публичные слушания, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, выразил признательность всем, кто проявил интерес к обсуждению важного вопроса местного значения, напомнив, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний итоговый документ не является нормативным и носит рекомендательный характер.

Об основных итогах бюджета 2019 года присутствующих познакомила начальник Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск Надежда Ракшина. Она отметила, что при формировании бюджета на 2019 год учитывались первоочередные задачи городской власти: соблюдение всех социальных обязательств и реализация направлений «майских» Указов Президента РФ 2012 года. В течение 2019 года в бюджет ЗАТО г. Североморск вносились изменения 10 раз, в результате которых доходы бюджета увеличились на 167 млн 368,6 тысячи рублей и составили 3 млрд 318 млн 836,8 тысячи рублей, расходы увеличились на 216 млн 673,1 тысячи и составили в сумме 3 млрд 354 млн 577,6 тысячи рублей. Доходная часть бюджета исполнена на 100,5% к прогнозному плану 2019 года, расходная часть бюджета исполнена на 98,0% к уточненному плану 2019 года. Дефицит бюджета сложился в сумме 35 млн 740,8 тысячи рублей, что меньше запланированного на 83 млн 309,2 тысячи рублей.

Говоря о доходной части бюджета, Надежда Ракшина отметила, что при плане по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год на сумму 1 млрд 183 млн 737,7 тысячи рублей в бюджет поступило 1 млрд 210 млн 748,1 тысячи (выполнение плана на 102,3%). Общая сумма задолженности перед бюджетом ЗАТО г. Североморск по налогам, пени и штрафам по состоянию на 01.01.2020 составила 25 млн 238,75 тысячи рублей и уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7 млн 462,48 тысячи, или на 22,8%. Самую большую часть доходов составили безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год, которые составили 2 млрд 107 млн 574,4 тысячи рублей (99,5% плановых назначений), в том числе: дотации – 466 млн 11,2 тысячи (100,0%); субсидии бюджетам городских округов – 514 млн 279,0 тысяч (99,7%); субвенции бюджетам городских округов – 1 млрд 80 млн 639,4 тысячи (99,2%); иные межбюджетные трансферты – 46 млн 644,8 тысячи рублей. (100,0%).

Относительно расходной части бюджета за 2019 год Надежда Ракшина информировала, что наибольший удельный вес в расходах бюджета ежегодно занимают расходы на разделы: «Образование» - 69,7%, «Национальная экономика» - 7,9%, «Культура и кинематография» – 7,4%, «Жилищно – коммунальное хозяйство» - 5,9%. В структуре расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в разрезе социально значимых мероприятий наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда – 55,6% общего объёма расходов (1 млрд 864 млн 299,2 тысячи рублей), что больше на 138 млн 927,2 тысячи рублей (+8,1%), чем в 2018 году. За счёт собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск и субсидий из федерального и областного бюджетов в 2019 году осуществлялось финансирование таких социально – значимых объектов капитального строительства, как детских садов на 75 мест и на 220 мест, общеобразовательной средней школы на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск. В целом за 2019 год обеспечено выполнение всех первоочередных мероприятий и функционирование всех муниципальных учреждений. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

Участники публичных слушаний единогласно одобрили проект решения и рекомендовали Совету депутатов ЗАТО г. Североморск принять данный проект об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2019 год.