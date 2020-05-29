В Североморске не стали отключать дома от теплоснабжения

Центральной темой еженедельного рабочего совещания руководства флотской столицы с управляющими и ресурсоснабжающими организациями остаётся дезинфекция и уборка во дворах. На встрече вновь затронули необходимость придерживаться заявленных графиков санитарной обработки подъездов, приводить в порядок не только придомовые территории, но и убирать участки вокруг контейнерных площадок, а также делать ямочный ремонт во дворах.

Ход весенней уборки ЗАТО инспектирует муниципальный контроль. Специалисты ежедневно отрабатывают жалобы североморцев, выписывают управляющим компаниям требования и следят за их исполнением.

Затронули на совещании и тему обустройства контейнерных площадок под новые мусорные баки. В муниципалитете готовятся к оптимизации процесса обращения с твёрдыми коммунальными отходами. На линию выйдет мусоровоз задней загрузки, будут закуплены баки нового образца. Модернизация предполагает и обустройство контейнерных площадок.

Подготовка к новому отопительному сезону тоже не за горами, поскольку уже на следующей неделе в ЗАТО планируют отключить отопление в домах.

- Мы учли понижение температуры и не стали отключать дома от теплоснабжения на этих выходных. Судя по прогнозу синоптиков на следующую неделю, отопительный сезон завершится 3 июня, возможно, и раньше. Всё будет зависеть от погоды, - отметил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Глава ЗАТО напомнил управляющим компаниям об ответственности перед жителями за энергосбережение в домах. Своевременная замена и обслуживание приборов учёта тепловой энергии играют важное значение в экономии не только ресурса, но и денежных средств североморцев.