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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.22 19:55

В Североморске объединили мероприятия Дня народного единства и недавнего Дня моряка-надводника

Сегодня во флотской столице у причалов было многолюдно. Большие противолодочные корабли 14 бригады Кольской флотилии разнородных сил Северного флота регулярно выполняют задачи в море, но это воскресенье стало тем редким днём, когда все БПК находились в Североморске. И для личного состава кораблей и членов их семей был организован праздник, приуроченный ко Дню народного единства и недавнему Дню моряка-надводника.

Как сообщает vk.com/rednsz, праздник включал в себя культурную и спортивную программы. Военнослужащие выступали со своим авторским репертуаром, известными патриотическими песнями. Для детей был организован конкурс чтецов, выставка рисунков и поделок, работали аниматоры.

Все гости смогли ознакомиться с образцами вооружения российской армии. Также была развёрнута выставка оборудования, необходимого при борьбе за живучесть, средств РХБ-защиты и пожаротушения, водолазного снаряжения.

Но самой зрелищной составляющей праздника стала спортивная эстафета. В составе команд были моряки, их жёны и дети. Участники соревновались в быстроте и ловкости, оказывали первую помощь «пострадавшему», спасали «утопающих», на скорость притягивая к себе спасательный круг, капитаны команд состязались в сборке автомата, а специально для детей был устроен сладкий этап эстафеты, где нужно было съесть шоколадную конфету и запить её соком.

По итогам соревнований 1-е место заняла команда штаба управления 14 бригады противолодочных кораблей, «серебро» завоевала команда БПК «Вице-адмирал Кулаков», замыкал тройку призёров коллектив БПК «Адмирал Чабаненко».

Традиционно работала полевая кухня. И как раз к завершению спортивных состязаний все смогли подкрепиться гречкой с тушёнкой, горячим чаем и свежей выпечкой.

 

Фото Анны ВИХРОВОЙ (https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457267815%2Fwall-101918803_34572).

 

 

 

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